Société
Selon une étude, les débats sur les jeux vidéo rendent violents
Une étude du CNRS vient de mettre en avant le lien étroit existant entre débats sur les jeux vidéo et violence extrême.
Une enquête menée par le CNRS de Paris entre 2019 et 2026 dévoile que les débats sur la violence provoquée par les jeux vidéo « favoriseraient les comportements agressifs » et entraîneraient « isolement, dépression et envie d’en découdre ». Une découverte choquante mais pas surprenante pour le professeur Thibault Morelli, à l’origine de l’étude. « Ces controverses provoquent une surstimulation de l’hypothalamus, à savoir la zone responsable des comportements primaires comme les coups de pied, les coups de poing ou les films de Philippe Lacheau ».
En plus de la violence, c’est l’aspect fortement addictif des débats qui est pointé du doigt par cette étude. Un aspect pervers qui a fortement impacté la vie de Matthias, 42 ans. « Ça a commencé avec Doom, puis la spirale habituelle : Call of Duty, GTA 3, GTA 4, Mortal Kombat, GTA 5 et enfin, Fortnite », raconte-t-il. « Je pouvais passer dix heures par jour à débattre de la dangerosité de ces jeux », poursuit-il, l’œil brillant. « Aujourd’hui, je vais mieux, mais avec l’arrivée prochaine de GTA VI, je sais que je risque de rechuter », finit-il par nous confier en tremblant, avant de lancer plusieurs haches vers une cible pour « s’aérer la tête ».
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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