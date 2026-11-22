C’est une date très attendue par les Français qui possèdent une résidence secondaire à la montagne. Dès demain, la SNCF ouvrira les réservations pour les vacances de riches, avec des billets à destination de Courchevel, Megève ou Val d’Isère. « On sait que des millions de Français ne peuvent pas se permettre de partir en vacances, alors on fait tout notre possible pour ceux qui en ont les moyens puisse partir plusieurs fois par an » s’est félicité le président de la SNCD, Jean Castex.

Pour l’occasion, la SNCF a prévu un dispositif exceptionnel afin de faciliter les réservations : « Nous avons mis en place une file prioritaire pour les familles qui déclarent plus de 250 000 euros de revenus annuels » nous explique le porte-parole de la SNCF. Selon nos informations, les clients gagnant moins d’argent recevront par la SNCF un lien de photos de montagne à regarder chez eux.

Cette ouverture réservée aux plus privilégiés à réveiller la colère des Français, déjà sur les nerfs ces temps-ci. Face à la polémique, Jean Castex a tenu à rappeler aux usagers que : « Les vacances d’hivers ne sont pas réservés qu’aux riches. Les moins fortunés peuvent aussi très bien profiter de la neige si elle tombe chez eux, sur leur voiture, avant d’aller bosser dans leur emploi sous-payé ». La SNCF a par ailleurs d’ores et déjà annoncé qu’il n’y aurait pas d‘ouverture des réservations spéciale pour les vacances d’été de riches « c’est une opération réservée aux compagnies aériennes » nous souffle le porte-parole.

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