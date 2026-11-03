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Les Français vont poser 3 semaines de congés pour profiter du Festival des Fondus de Fromage chez E.Leclerc
La quasi-totalité des Français a annoncé poser des dizaines de jours de congés pour profiter du Festival des Fondus de Fromage chez E.Leclerc, à partir du 3 novembre.
C’est un véritable séisme qui a secoué l’Hexagone ce lundi. Quelques heures seulement après l’annonce du Festival des Fondus de Fromage dans les E.Leclerc, 99 % des Français auraient déjà posé plusieurs semaines de congés consécutives afin de pouvoir profiter pleinement de l’événement. « J’ai deux passions dans la vie : le fromage et le camembert », nous explique Martin, trader à La Défense, avant de se vider avec extase l’intégralité d’un caquelon de morbier sur le visage. Même son de cloche du côté d’Estelle, 27 ans, qui a d’ores et déjà réservé une chambre d’hôtel à moins de 50 mètres de son E.Leclerc. « Il y aura de la raclette, de l’époisses, du camembert… Je n’aurai pas assez de trois semaines pour pouvoir tout goûter », trépigne-t-elle, en nous montrant sa carte du « Fan Club des Fromages à Pâte Molle ».
Des demandes de congés généralisées qui auraient pu poser problème aux différents patrons si ces derniers n’avaient pas été 99 % à avoir également posé des congés pour pouvoir profiter pleinement du festival.
Retrouvez une large sélection de fromages gourmands et coulants dans vos E.Leclerc à partir du 3 novembre ! On vous attend nombreux(ses).
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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