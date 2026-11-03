Les Français vont poser 3 semaines de congés pour profiter du Festival des Fondus de Fromage chez E.Leclerc 

C’est un véritable séisme qui a secoué l’Hexagone ce lundi. Quelques heures seulement après l’annonce du Festival des Fondus de Fromage dans les E.Leclerc, 99 % des Français auraient déjà posé plusieurs semaines de congés consécutives afin de pouvoir profiter pleinement de l’événement. « J’ai deux passions dans la vie : le fromage et le camembert », nous explique Martin, trader à La Défense, avant de se vider avec extase l’intégralité d’un caquelon de morbier sur le visage. Même son de cloche du côté d’Estelle, 27 ans, qui a d’ores et déjà réservé une chambre d’hôtel à moins de 50 mètres de son E.Leclerc. « Il y aura de la raclette, de l’époisses, du camembert… Je n’aurai pas assez de trois semaines pour pouvoir tout goûter », trépigne-t-elle, en nous montrant sa carte du « Fan Club des Fromages à Pâte Molle ».

Des demandes de congés généralisées qui auraient pu poser problème aux différents patrons si ces derniers n’avaient pas été 99 % à avoir également posé des congés pour pouvoir profiter pleinement du festival.

Retrouvez une large sélection de fromages gourmands et coulants dans vos E.Leclerc à partir du 3 novembre ! On vous attend nombreux(ses).

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer