Culture
Anne Deneuchatel va reverser les bénéfices de son livre à son nouveau conjoint Leonardo DiCaprio
Brisée et raillée de toutes parts après avoir été arnaquée par un faux Brad Pitt, la quinquagénaire espère enfin accéder à la tranquillité avec son nouveau compagnon.
Anne souhaite tourner la page, au propre comme au figuré. De l’escroquerie par un brouteur se faisant passer pour Brad Pitt et lui soutirant au passage 830 000 €, la quinquagénaire a tiré un livre poignant, “Je ne serai plus jamais une proie”. Un récit à la fois touchant et révolté, dont l’écriture a été encouragée par Leonardo DiCaprio, son nouveau compagnon.
Si Anne ne se sentait pas capable de retracer son récit où s’entremêlent la fragilité, la honte et l’amour, c’est véritablement son “Léo”, comme elle l’appelle, qui lui a donné le courage de prendre la plume. Pour donner sa version des faits, pour empêcher à d’autres victimes de tomber dans le piège des brouteurs, mais aussi pour se remettre à flot financièrement. Délestée de toutes ses économies, Anne doit aussi aider Leonardo à financer son opération urgente du cerveau d’un montant de 14 millions de dollars.
Mise en garde par ses récents déboires, Anne s’est assurée qu’il s’agissait du vrai Leonardo DiCaprio avant de lui offrir sa confiance. Une vidéo de l’acteur à succès en plein tournage à bord du Titanic a lavé ses derniers doutes, ouvrant la voie à une histoire remplie de tendresse et d’insouciance.
Anne espère désormais vendre assez d’exemplaires de son ouvrage pour payer un aller simple pour la France à son Léo, qui a malencontreusement perdu sa carte bancaire.
