La version sans adverbes du roman de Raphaël Quenard ne contiendra que 12 pages

Alors que le premier roman du comédien Raphaël Quenard “Clamser à Tataouine” vient de sortir en librairie, Flammarion a décidé de sortir en parallèle une version “allégée” dépourvue d’adverbes, de phrases descriptives et de mots de plus de 6 syllabes. Une édition collector que Sophie de Closets, directrice de Flammarion, déclare “intégralement pensée pour satisfaire les lecteurs souhaitant profiter de l’histoire initiale sans se farcir 200 pages d’expressions ampoulées, de néologismes creux et de digressions molles”.

Cette réédition prendra ainsi la forme d’un feuillet de 12 pages format A5 écrit en police 40 et comportant deux chapitres de six pages chacun. Un changement radical qui ne s’arrête pas là puisque pour gagner en simplicité, le titre “Clamser à Tataouine” sera sobrement remplacé par “Souper à Châteauroux”. Enfin, afin d’éviter tout effet de longueur, une languette sera placée à la toute fin du roman pour permettre aux lecteurs d’arriver au bout de l’œuvre en ne tournant qu’une seule page.

Une décision saluée par les rares fans qui ont eu la chance de lire en avant-première la nouvelle version de l’ouvrage, à l’image de Christophe, 31 ans. “C’est vrai que dans l’ancienne édition, on avait des phrases comme « Nonobstant la juxtaposition simultanée de paramètres contradictoires rendant toute tentative de modélisation prospective non seulement hasardeuse mais intrinsèquement vouée à l’échec analytique, l’obsession névrotique pour l’optimisation personnelle participait d’un fantasme néolibéral d’auto-exploitation glorifiée sous couvert d’émancipation partiellement individuelle. » alors que dans la nouvelle, cette dernière a simplement été remplacée par « Toby aimait les flans. ».” raconte-t-il, enthousiaste. “C’est beaucoup plus digeste.”

Une belle année pour Raphaël Quenard mais pas que, puisque Flammarion a également annoncé la sortie prochaine du premier roman de la chanteuse Anggun qui, pour rester anonyme, a choisi de prendre comme nom de plume : “Anggun”.