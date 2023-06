Chine – Une femme donne naissance à 2 magnifiques employés

C’est à 6h31 ce matin que Jian et Tao, 2,4 kg et 2,6 kg, ont pointé le bout de leur nez au service maternité de l’hôpital Gaoxin. Un petit miracle qui a rapidement illuminé la journée de Wei-cheng, après plus de 8 heures de travail. “Ohhh regardez les, ils ont les yeux de leur père, les gants d’usine de leur cousin et bientôt l’arthrose de leur tonton” s’exclame-t-elle toute émue. “En plus, comme ils sont deux, ils ne vont jamais s’ennuyer. L’un pourra manufacturer des iPhone pendant que l’autre fabriquera des Kindle. C’est merveilleux !”

Une nouvelle digne d’un conte de fée rapidement partagée par tous les amis de Wei-cheng qui ont suivi à la lettre la liste de naissance.

Au programme : 2 casques de sécurité “Hello Kitty”, 6 paquets de couches “Amazon” ainsi que 12 bouteilles de Feed saveur Lait maternel pour les pauses du midi.

“Avec la politique de l’enfant unique, chaque famille n’avait le droit qu’à un seul enfant par Nike” nous explique le Docteur Chiu. “Mais maintenant c’est terminé. Nous sommes devenus un pays progressiste et ça fait quand même du bien de ne plus prendre les bébés pour des enfants.” soupire-t-il avant d’hurler à une sage-femme de bien vouloir ramasser sa tétine.

Un avenir tout tracé pour ces petits trésors qui, aux dernières nouvelles, se porteraient comme un charme. En effet, après avoir contacté le couple, la maman nous confie que les deux jumeaux font enfin leurs premières nuits. Une bonne nouvelle pour les parents, surtout quand on sait qu’elles sont payées double.

Photo : Istock