Mort de Silvio Berlusconi : 5000 archivistes réquisitionnés pour “trouver un truc bien à dire sur lui”

Tout sera scruté et étudié de près ; archives vidéos, journaux, magazines, et même les bulletins scolaires afin de trouver “la” perle rare. “ On doit remonter 86 ans en quelques jours sachant qu’on a très peu de chance de trouver, c’est un défi considérable. Peut être sur l’enfance, même si pour l’instant, on tombe que sur des arnaques à la récréation ” nous déclare Gian Luigi qui dirige les recherches sur la vie du Cavaliere

Malgré les moyens inédits mis en place, ses proches ont peu d’espoir d’être prêt pour son oraison funèbre. “ Notre seule chance, c’est qu’au niveau du corps, on est pas pressé. Je veux dire s’il pourrit un peu… vu qu’il est pourri depuis 40 ans, ça ne changera pas grand chose” nous déclare Paolo un proche.

Quant à ses détracteurs qui veulent profiter de cette occasion pour mettre un dernier petit tacle au président, la difficulté est la même “ Entre ses arnaques, sa politique, son visage, ses soirées…. C’est un enfer, on ne s’en sort pas. Ya tellement de choses à dire… ” confesse Bernardo qui est déjà à 500 tweets en une heure.

Photo capture d’écran L’Obs