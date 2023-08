L’avion qui transportait la dépouille de Prigojine s’écrase à son tour

L’avion qui transportait les dépouilles des membres du groupe Wagner dont Prigojine et Utkin a perdu tout contact avec le radar avant de s’écraser en rase campagne. Selon plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, l’avion aurait été touché non par un mais une dizaine de missiles avant d’exploser dans une boule de feu géante et de s’écraser sur une centrale électrique, provoquant un incendie qui s’est alors propagé à un stock de carburant qui en explosant à détruit toute la zone, rendant tout nouvelle identification des corps déjà décédés possiblement impossibles.

Cependant les autorités russes n’excluent pas de procéder à un relevé des dépouilles qui pourraient de nouveau être envoyées à Moscou pour examens complémentaires, à nouveau en avion. « Dans tous les cas, nos batteries de missiles sont prêtes pour toute interception » a déclaré de son côté le porte-parole de l’armée de l’air russe.

