Le cauchemar est en train de se transformer en réalité. En effet, selon les dernières estimations du GIEC les chances de voir un remake français du film de Denis Villeneuve sont passées de 25 % à 50% en moins de 2 ans.

« Suite à la canicule cet été, on a observé plusieurs rapprochements inquiétants entre Warner Bros, qui détient les droits du film Dune, et 74 production, responsable de la catastrophe Alad’2. On voit bien que les rapprochements s’accélèrent à mesure que la sécheresse s’intensifie » a déclaré Michel climatologue.

Une annonce qui a fait vivement réagir la communauté cinéphile ; en signe de protestation, une militante a même décidé de s’attacher à un projecteur pendant l’avant première de Jack Mimoun, le prochain film de Malik Bentalha. La militante a finalement été relâchée par la sécurité et chaleureusement remerciée par les spectateurs qui, grâce à elle, ont échappé à la dernière demi-heure du film.

Image par Pexels de Pixabay

