Un serrurier confesse qu’à 64 ans il n’aura plus la force d’arnaquer les clients

« Est-ce que j’aurai encore envie de faire pleurer les étudiants en leur annonçant le prix de la prestation ? Et de toute façon, si je le fais, est-ce que j’éprouverai le même plaisir ? » s’interroge Alain, 52 ans, serrurier depuis trois décennies. Au-delà de la lassitude, c’est aussi la baisse de la créativité qui l’inquiète : « Vous croyez que c’est facile d’avoir de l’inspiration tous les jours et de justifier en termes compliqués le changement d’une serrure qu’on pourrait ouvrir avec un seul tour de passe ? » Puis d’ajouter : « Qui me dit que je serai pas pris d’un peu de pitié au moment d’arnaquer les personnes âgées avec qui j’aurai de moins en moins d’écart ? On n’est pas à l’abri. »

Remise en question profonde

Pour Alain, le questionnement n’est pas seulement comptable, il est également métaphysique « Le travail, ce n’est pas qu’une question d’argent, il faut aussi qu’il y ait de la passion et du sens. Si je ne peux plus escroquer les clients, mon métier n’en a plus aucun. »

Les serruriers ne seraient pas les seuls à éprouver cette crainte. Selon un sondage, 78% des garagistes ont peur de ne plus être assez créatifs à 64 ans pour inventer des noms de pièces à changer.

