Elle sombre dans la dépression après qu’Yves Rocher oublie de lui souhaiter un joyeux anniversaire

Il y a 15 jours, Hélène passait le cap de la trentaine. Un âge symbolique, qu’elle aurait souhaité passer dans les meilleures conditions possibles. “C’est un cap difficile à franchir, je m’étais préparée psychologiquement”, nous raconte-t-elle, encore émue. “Comme chaque année depuis 15 ans, ma journée d’anniversaire aurait dû commencer par les vœux d’Yves Rocher. Le petit mail matinal ou le petit sms qui fait toujours plaisir”. Mais cette année, rien. Hélène a été littéralement oubliée par Yves Rocher. “Ça m’a ruiné ma journée. Ça fait 15 jours et je ne m’en suis toujours pas remise”.

Contactée par nos soins, l’entreprise française dit regretter cet oubli et l’explique par un bug informatique. “Nous mettons un point d’honneur à ce qu’Yves Rocher soit le premier à souhaiter un bon anniversaire à ses clients, c’est dans notre ADN”, explique Sarah F., porte-parole de l’entreprise. “Ce qui est arrivé est déplorable. Le système informatique a buggé entre 23h57 et 0h02, ce qui fait que les vœux d’anniversaire de ce jour-là ne sont pas partis et 1000 bons d’achats ne suffiraient pas à réparer cette boulette”, regrette la porte-parole.

Comme Hélène, des centaines de personnes ont été affectées par cet oubli. L’entreprise de cosmétique a promis de mettre en place une cellule psychologique pour tous les clients affectés.

