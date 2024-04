À court d’idées pour mettre fin à la conversation, elle décide de mettre un coeur sur son message

L’ami en question, Pierrick, faisait un état des lieux de sa vie professionnelle – consultant en gestion – qu’il résumait ainsi : “écoute pour l’instant ça va, ça me plaît mais je ne me vois pas non plus faire ça toute ma vie haha, enfin on verra !”. Message auquel Marie a réagi par un simple émoji plutôt que par une réponse. “Je n’avais rien à dire de plus c’est tout”.

Une froideur que la principale intéressée justifie par le relatif désintérêt qu’elle porte à Pierrick. “Je sais pas quoi vous dire, on s’est parlé trois fois y a dix ans et depuis il réagit à toutes mes storys en disant par exemple “trop beau !” ou “c’est où ?” J’ai fait l’erreur de répondre poliment en lui demandant “et toi qu’est-ce que tu deviens ?” et la conversation a démarré, le piège s’est refermé sur moi”.

Une relance sur Facebook, Threads et Twitter

Galvanisé par cet émoji, Pierrick aurait depuis liké trois nouvelles photos de Marie sur Facebook, avant de lui envoyer un réel sur Instagram, de la suivre sur Threads et de lui souhaiter un joyeux anniversaire sur Twitter avec trois jours de retard, message que Marie a pris la sage décision de laisser en “vu”.