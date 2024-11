Kim Jong-un envoie un missile de félicitations à Donald Trump

La hache de guerre serait-elle enterrée entre Kim Jong-un et le Président américain fraîchement élu ? Toujours est-il que dès l’annonce des résultats officiels des élections américaines, le dirigeant nord-coréen s’est empressé d’armer son plus beau missile en direction des Etats-Unis.

“En réalité, nous n’avons aucun moyen de savoir où il va atterrir » confie un membre de l’agence d’Etat nord coréenne qui souhaite évidemment garder l’anonymat. »Mais on estime qu’il va s’écraser entre New-York, Chicago et San Francisco et Houston, à peu près”.

Un cadeau de Pyongyang qui a nécessité plusieurs essais avant d’aboutir, puisque deux missiles ont explosé avant le tir et un troisième qui a terminé sa course sur le centre de contrôle de lancement, tuant la totalité des équipes techniques.

Kim Jong-un s’est tout de même félicité de cette opération qu’il qualifie de cordiale et pacifique, puisqu’un petit ruban et une carte de vœux avaient été attachés à l’arme nucléaire.