Syrie – Abou Mohammad al-Jolani promet une dictature moins tyrannique

Le chef du groupe islamique Hayat Tahrir Al-Cham a tenu à rassurer la communauté internationale en présentant l’ébauche d’un projet politique en totale rupture avec celui de son prédécesseur Bachar al-Assad. En gage de ses bonnes intentions, la nomination de Mohammad al-Bachir au poste de Premier ministre chargé de la transition vers, selon ses mots, « un régime dictatorial moins brutal et moins tyrannique ».

Le nouvel homme fort de la Syrie veut tourner la page Bachar el Assad, responsable de la mort de plus de 500 000 Syriens après plus d’une décennie de guerre civile. « Nous avons déjà commencé à repeindre les prisons où nous enfermerons ces chiens d’infidèles et d’opposants politiques » déclare-t-il, assurant avoir en même temps lancé un audit pour élaborer des techniques de torture moins cruelles et plus respectueuses de la dignité humaine.

Concernant le contrôle des médias et de la population, Abou Mohammad al-Jolani ne jure que par un seul credo : « être plus efficace tout en étant moins intrusif ». Pour tenir ses objectifs, il s’apprête à lancer un vague de recrutement ouvert à chaque Syrien « souhaitant participer à l’élaboration d’un régime autoritaire plus juste ».

Appuyant son autoritarisme sur le principe d’égalité, le leader rebelle assure que chaque Syrien aura dorénavant le droit d’accéder au même niveau d’oppression, sans distinction d’origine ou de religion. « Aucun peuple, aucune ethnie ne mérite d’être plus muselé qu’un autre en Syrie » lance-t-il avant de présenter une version de la charia rédigée en écriture inclusive.