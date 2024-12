Le droit du travail est formel : il y a abandon de poste dès lors qu’un salarié ne se rend plus au travail pendant 48 heures ou plus, sans justificatif. “Depuis le mois d’avril 2023, l’abandon de poste ne donne plus droit au chômage » décrypte Loïc Le Guerrec, conseiller France Travail dans le Doubs. « Toutefois, la loi contient quelques exceptions, sans préciser si “fuir à l’étranger en pleine nuit après le renversement du régime par une coalition de rebelles” en fait partie”.

Si ses droits au chômage sont incertains, Monsieur al-Assad pourra toutefois s’inscrire auprès de France Travail pour être suivi par un conseiller et accéder en priorité à des postes de tourneur fraiseur en intérim ou des services civiques dans la communication, précise Loïc Le Guerrec.

Pour l’heure, l’avenir de Bachar al-Assad pourrait déjà être assuré, puisque Vladimir Poutine lui aurait déjà promis un poste de secrétaire général au sein de sa fondation destinée à venir en aide aux dictateurs déchus.

