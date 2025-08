Après 60 ans de collaboration, le sexe de Patrick Sébastien se lance en solo

C’est un duo emblématique de la chanson française qui tire sa révérence ce vendredi 1er août 2025. Patrick Sébastien et son sexe, célèbres pour avoir coécrit des chansons inoubliables comme “La quéquette à Raoul”, “Tayaut les roploplos” ou encore le cultissime « Déglutis ma Carla, c’est pas d’la polenta” viennent d’annoncer la triste nouvelle sur les réseaux. “En raison de différends artistiques majeurs, c’est avec tristesse que je vous annonce ma décision de travailler désormais en solo” a annoncé ce matin la verge du trublion de la fête sur sa nouvelle page Instagram cumulant en quelques heures près de 600 000 abonnés.

Bien résolu à ne pas perdre de temps, celui qui se fait désormais appeler « Zizouyou et son Orchestre » en a profité pour annoncer dans la foulée la sortie de son premier album solo en novembre prochain. Un disque personnel et intimiste baptisé « Libre comme l’air » et arborant un sous-titre évocateur « Des énormes hits par un gigantesque tube ».

Un coup dur pour Patrick Sébastien qui est apparu les traits tirés et visiblement très amaigri devant les caméras de France TV. Selon des sources proches de l’animateur, il serait aujourd’hui impossible d’écrire la moindre parole sans celui qu’il surnommait dans l’intimité « le cerveau du duo ». Un coup dur qui n’empêchera pas le roi de la fête de rebondir puisqu’il sera à l’affiche d’une conférence en octobre prochain sobrement intitulée « Maïeutique de l’âme et physique quantique appliquées aux particules : les clés pour comprendre la théorie de Güntsberg-Laminov ».