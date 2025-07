Pour vous aider à ne garder que l’essentiel, le nouveau livre de Marie Kondō contiendra 8 punaises de lit

10 jours avant sa sortie officielle, le nouveau livre de Marie Kondō fait déjà parler de lui. Intitulé « L’art de vivre avec peu », cet ouvrage de 250 pages contiendra de nombreux conseils pour apprendre à faire le tri parmi toutes ses affaires, ainsi qu’une dizaine de punaises de lit voraces et fécondes logées dans la reliure. « Les punaises de lit sont des alliées de poids pour vous aider à savoir si vous avez besoin de quelque chose ou non » nous explique tout sourire Marie Kondō, avant de brûler l’intégralité de ses meubles, ses vêtements et son appart.

Plusieurs influenceurs littéraires ont eu la chance de recevoir l’ouvrage en avant-première et ils sont déjà conquis. « Depuis que j’ai reçu ce livre de Marie Kondō, j’ai vachement appris à me recentrer sur l’essentiel » raconte la blogueuse @LisaLiseuse désormais roulée en boule dans un cadis en bordure de l’A6. Même son de cloche du côté du blogueur @MarcPage : « Grâce aux conseils de Marie, j’ai enfin compris qu’être à l’écoute de mon corps pouvait m’aider à savoir quoi garder » raconte-t-il en se grattant jusqu’au sang avant de se jeter par la fenêtre.

De son côté, Marie Kondō s’est félicitée de ces premiers retours positifs et a annoncé qu’en plus des punaises de lit, 5 fans auront peut-être la chance de trouver dans leur livre une enveloppe dorée contenant un lot de 19 puces, 28 morpions et 212 cafards.