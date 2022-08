Pérou – Une cagnotte pour sauver un pigeon parisien échoué dans le Pacifique

Jorge, 29 ans, militant animalier Péruvien est encore sous le choc depuis la découverte d’un pigeon parisien au large de Lima : « Nous avons tous été surpris lorsque nous avons vu ce volatile, gris et sale, flotter en plein milieu de l’Océan Pacifique. Les pêcheurs du coin ont tout de suite contacté la protection animale et depuis nous luttons pour sa survie. C’est pourquoi nous avons créé cette cagnotte pour récolter suffisamment de nuevo sol afin de sauver cette pauvre bête ».

Grâce à Jorge, nous avons pu approcher le pigeon parisien et échanger avec lui quelques mots : « J’ai vu le retour des touristes, or, depuis le Covid, j’avais pris l’habitude de vivre tranquille sans tous ces lourdingues qui envahissent ma ville pour prendre des photos des bâtiments sur lesquels je vis ! Et sans parler de l’inflation, la vie était devenue trop chère, les parisiens trop stressés. C’était invivable, j’ai voulu vivre le rêve améridiens. C’était sans compter sur mon absence de cardio. Je suis arrivé exténué, à bout de souffle, mais heureusement encore vivant » nous lâche le volatile.

En effet, le pigeon y a laissé des plumes , comme nous le confie Jorge : « Lorsqu’on l’a retrouvé, il était à l’article de la mort ! Je n’avais encore jamais pratiqué le bouche à bouche avec un pigeon, mais ça lui a sauvé la vie ». Après des semaines de récolte, la cagnotte a permis à Jorge et son association de soigner le pigeon parisien et de l’aider à s’envoler pour rejoindre la capitale française : « Bon, allez, c’est le moment de rentrer au bercail. Ma place n’est pas dans les favélas de Lima, mais dans les squares de Ménilmontants, allez adios amigos ! » a lancé le pigeon, avant de lâcher une fiente, bien connue des parisiens, sur le front de Jorge, ému aux larmes.

Photo pixabay