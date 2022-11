Coupe du monde – À quelle heure et sur quelle chaîne boycotter les matchs ?

Avec une moyenne de quatre matchs par jour à partir de demain, le boycott de la Coupe du monde 2022 reste une occupation à temps plein qui demande rigueur et organisation. Un boycott réussi, c’est un boycott qui se sait et qui se voit. Aucun intérêt de boycotter tout seul dans votre coin sans que personne ne soit au courant. Pour cela, rien de tel que de commencer la journée, dès 11h du matin, par un post montrant que pendant que tout le monde s’abrutit devant le mondial, vous boycottez malin en améliorant votre culture générale devant un jeu télévisé.

L’après-midi et le début de soirée restent les gros morceaux de la journée. Avec trois matchs programmés à 14h00, 17h00 et 20h00, ce sont six heures de boycott minimum qui vous attendent. N’oubliez pas que boycotter le mondial de football est un geste politique fort, un acte de protestation. Les grands classiques du divertissement sont donc à éviter. La cause que vous défendez est noble. Les droits de l’Homme et la mémoire de ceux qui sont morts pour une compétition sportive méritent mieux. Vous n’êtes pas là pour prendre du plaisir, mais pour en baver et communier avec le sentiment de culpabilité. Privilégiez alors des programmes qui seront sources de souffrance comme un film de Xavier Dolan au ralenti, l’intégrale des Tuche ou les téléfilms de Noël qui fleurissent en cette saison.

Enfin, pour ceux qui veulent pousser l’expérience à un stade extrême et aller jusqu’à éteindre leur écran de télévision, nous recommandons la lecture de l’excellent ouvrage Le Meilleur du Gorafi avant l’apocalypse qui vous permettra un boycott de qualité tout en restant connecté à l’actualité.