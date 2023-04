Les toilettes du bar sont étrangement propres

« J’avoue que ça m’a surprise, mais au bout de quatre ou cinq fois, on s’habitue » commente Lucie, 19 ans, étudiante. « Il n’y a pas de flaque de pisse par terre, pas de graffitis ou de vieux flyers collés sur les murs, et il y a même du papier-toilette à disposition. Pour une fois, on doit pas venir avec ses mouchoirs… On croit au départ qu’on s’est trompés de bar, qu’on est dans un pub prétentieux, mais non les prix sont les mêmes qu’à côté. C’est juste bizarre quoi ». D’autres clients ont été davantage dérangés. Comme Erwan, 21 ans : « C’est simple : j’ai pas pu pisser… ça m’a coupé l’envie. On veut juste descendre aux toilettes, et là on arrive dans du carrelage blanc nickel… ça m’a choqué. Donc perso, je préfère pisser dehors contre un mur ou une voiture, je suis en terrain connu ».

Après vérification des faits il s’avère qu’effectivement, le bar arbore des toilettes rutilantes, comme s’il avait les moyens de les nettoyer tous les jours… Pourquoi se démarquer autant ? Qui souhaite-t-il impressionner ? Dans quel but ? Il semblerait que le bar ait même investi dans des brosses, des blocs W-C et du vinaigre blanc pour conserver cette propreté malgré les passages des clients. Malgré nos sollicitations, le propriétaire du bar n’a pas souhaité répondre à nos questions. Une pétition a d’ores-et-déjà été lancée par un collectif d’usagers pour que cesse cette mascarade. A l’heure actuelle, elle a récolté plus de 2500 signatures.

Photo : Istock