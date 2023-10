Paris – La police neutralise un homme qui terrorisait les comedy clubs en riant à absolument toutes les blagues

“C’était terrifiant, j’en fais encore des cauchemars” a raconté une comédienne qui a croisé le chemin du dangereux déséquilibré lors d’un open mic devant 3 personnes dont deux qui attendaient leur tour sur scène. “Je ne sais plus ce que j’ai dit, et il a ri, il a ri, mais qu’est-ce qu’il a ri…Absolument horrible.”. Même témoignage de Mathieu, comédien de stand up qui lors d’un show a lui aussi été victime de ce dangereux activiste. “Franchement, j’avais pas vraiment bossé mes vannes ce jour-là, et il a éclaté d’un rire très franc, très sincère. » Autre témoignage de Clément, toujours sous le choc : « Au début, j’ai cru que quelqu’un faisait un AVC. C’était glaçant. Je ne souhaite cela à personne. La nuit j’entends encore son rire” a-t-il sangloté.

À l’issue d’une conférence de presse improvisée, la Préfecture de police de Paris a rappelé les bons gestes à avoir lorsqu’une personne rit dans un comedy club, soulignant que ce délit reste passible de 500 000 euros d’amende et jusqu’à 5 ans de prison.