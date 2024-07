Jean-Luc Mélenchon : « Merci à tous de m’avoir élu Premier ministre »

Alors que les premières estimations donnent le Nouveau Front populaire en tête des élections législatives, avec plus de 200 sièges, devant Ensemble et le RN, Jean-Luc Mélenchon a tenu à remercier « chaleureusement » tous ses électeurs. « Ce n’est pas mon genre de tirer la couverture à moi et je veux donc remercier en premier mes équipes car c’est elles qui ont permis ma large victoire. » Puis de poursuivre : « Merci à tous de m’avoir élu Premier ministre, je serai digne de votre large plébiscite car votre vote m’oblige. » Enfin, il a conclu : « J’ai compris votre message, c’est pourquoi je vous annonce dès ce soir que je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027. »