Des collégiens se retrouvent coincés avec une schizophrène de 26 ans pendant 2h

Ce mardi vers 8 h 30, 24 enfants du collège Jean-Pierre Jean-Jean à Annecy ont vécu deux heures éprouvantes, retenus dans une salle de classe dès le début de la matinée par Madame B., une femme vivant avec une schizophrénie. Sous son regard, les élèves ont été contraints de se diriger dans “le labo”, une pièce qui sent le renfermé, équipée de vieilles paillasses, de tabourets hauts et d’ustensiles scientifiques datant de 1996. L’angoisse est palpable.

Madame B. décide immédiatement de désigner un cobaye parmi les élèves. Une vague de panique parcourt alors les rangs. L’une des élèves témoigne : “Quand c’est tombé sur moi, je voulais pas, j’étais super stressée.”Les jeunes ont tous leur regard tourné vers leur camarade, quand, soudain, la femme saisit de l’hydroxyde de sodium devant la collégienne, puis lui tend un erlenmeyer rempli de bleu de méthylène. “Maintenant tu vas mélanger ça et on parle de la formule chimique après”, lui aurait-elle dit.

C’est à cet instant qu’un des garçons commet l’impensable en interpellant subitement la femme : “Madame, c’est quoi la formule chimique d’un prout ?” La classe se retient. Sans qu’il en ait le choix, il est envoyé illico au tableau. Un élève décrit la scène : “Elle a dit que, puisque Théo s’intéressait à la formule chimique des prouts, il allait devoir l’écrire devant tout le monde.” Les yeux des autres rivés sur lui, il doit noter la formule de l’azote, de l’hydrogène, de l’oxygène, du dioxyde de carbone et du méthane. Des éléments déjà appris en cours. Mais, paniqué et tremblotant, Théo a du mal à s’en souvenir. Il hésite, efface, recommence. Montrant de l’indulgence et de la bienveillance à son égard, la femme finit par l’aider.

Ce n’est qu’au bout de deux heures que les collégiens ont pu être délivrés sains et saufs grâce à la sonnerie signalant l’heure de la récréation. Madame B.est appréciée de ses élèves et sait les surprendre. D’après les résultats d’analyse ADN, il s’agirait bien d’Anastasia B., professeure de physique-chimie. “Anastasia, c’est vraiment une prof que les élèves aiment, elle essaie de rendre ses cours le plus ludique possible”, affirme la CPE du collège. Un témoignage qui coïncide fortuitement avec de nombreux autres provenant de parents d’élèves. Cela ferait même deux ans que Anastasia pratique dans l’établissement scolaire. Des agissements ordinaires pour une enseignante.

Ce qu’on ne vous montre pas dans les faits divers, c’est la vie ordinaire des personnes vivant avec une schizophrénie. Car, oui, on peut s’en rétablir grâce à un diagnostic et des soins adaptés.

C’est le cas de Anastasia B., enseignante et diagnostiquée depuis quelques années : “Le diagnostic, ça a vraiment été un soulagement. Le fait d’avoir posé des mots, on se dit ok c’est pas juste moi qui l’invente, c’est reconnu. C’est un processus qui n’est tellement pas représenté dans les médias, les réseaux sociaux… Se sentir mal dans sa peau c’est pas juste un truc d’adolescent, il peut vraiment y avoir une cause sous-jacente à ce mal-être et il est bon d’aller explorer en toute bienveillance. Ce qui m’énerve le plus c’est qu’on associe les personnes avec un trouble du spectre de la schizophrénie à des gens dangereux. On n’est pas dangereux, surtout pas si on est stabilisés et suivis. Donc c’est important de déstigmatiser. Les gens, je ne leur jette pas la pierre, ils sont juste les victimes des informations qu’ils ingurgitent à longueur de journée. Il faut s’éduquer, mais l’éducation vient aussi par la prise de parole des premiers concernés. On peut carrément vivre une vie stable, une vie ordinaire, une vie comme tout le monde, on peut accomplir ses rêves, on peut faire de grandes choses. La maladie est peut-être un petit frein, mais c’est pas une fin”.

Les clichés sont la principale barrière pour accéder tôt à un diagnostic et aux soins, et ainsi avoir la possibilité de vivre une vie ordinaire. Rendez-vous sur les lesfaitsordinaires.com pour mieux vous informer.