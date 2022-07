Oh non, encore un message de votre cousin pour savoir si vous venez voir la famille cet été

Un message qui serait parvenu par voie électronique tôt ce matin et qui ferait suite à plusieurs appels en absence que vous aviez consciencieusement ignorés. D’après les experts, le message serait très court et se résumerait à « Coucou, tu descends un peu cet été pour voir la famille ? Des bisous !!!! ». Certains soulignent le nombre surnuméraire de « ! » qui provoquerait un certain malaise à la lecture. D’autres estiment que les interactions sociales avec ce cousin se limitant à un apéro pris en été 2012, de fait il ne serait pas nécéssaire de répondre immédiatement. « Vous pourriez prétexter un changement de numéro de téléphone ou un voyage à l’étranger comme une année sabbatique ». De plus, les analystes sont formels, un tel message n’est pas anodin et il cache une entreprise beaucoup plus sombre qu’il n’y paraît. « Il y a de fortes chances pour que ce message anodin masque en fait une volonté secrète d’organiser ce qu’on appelle « une cousinade », événement dramatique duquel il vous sera mathématiquement impossible d’échapper et ce peu importe vos excuses » ajoute encore un expert.

Image par Niek Verlaan de Pixabay