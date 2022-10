Coupe du Monde – le Qatar promet de couper la clim dans les caves où vivent ses ouvriers

La polémique autour de l’organisation du Mondial de football au Qatar aura peut-être eu une conséquence bénéfique. En effet, l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani a annoncé dans un tweet que pendant la Coupe du monde, son pays allait couper la clim dans les caves où vivent ses ouvriers : « J’ai pris conscience de l’enjeu climatique qui se jouait pendant cet évènement. Or, la fête du football ne peut pas rimer avec destruction de la planète ».

La FIFA a félicité publiquement le Qatar pour son « geste humaniste sans aucune comparaison dans l’histoire du football mondial ». Gianni Infantino, le président de la FIFA a même souhaité « Bon courage aux ouvriers qui vont transpirer presque autant que les joueurs ! Ce sont, eux aussi, des soldats de l’écologie ». Il a rajouté que l’institution allait “essayer de débloquer un petit budget exceptionnel” pour leur offrir quelques bouteilles d’eau “afin de tenir tout le tournoi”.

En conférence de presse, un organisateur Qatari a rassuré l’opinion en assurant que les caves dans lesquelles vivaient les ouvriers étaient « plus fraîches que l’extérieur, car en sous-sol » et “spacieuses” : « nos escl… ouvriers disposent de pas moins d’un m2 par personne gratuitement. C’est un geste que l’on juge normal et mérité ». A l’étranger, les réactions ne se sont pas fait attendre, comme celle de l’ancien Président Nicolas Sarkozy, proche du Qatar : « Je suis innocent », de Kylian Mbappé : « Je veux quitter Paris », ou encore de l’ambassadeur du Qatar, Zinédine Zidane : « C’est bien ».