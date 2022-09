Christophe Galtier oblige désormais les joueurs du PSG à uriner sous les douches

« Avec cette polémique, j’ai pris conscience qu’il fallait qu’on change radicalement notre comportement vis-à-vis de l’environnement, confesse Christophe Galtier, au volant de sa Porsche Cayenne. C’est vrai, dans le foot, on a tendance à vivre dans notre bulle, loin des problèmes des gens normaux, comme euh, votre truc là… l’écologie ! Mais comme disait Zizou : « Y’a que les cons qui changent pas d’avis » ! C’est pour ça maintenant, je les oblige à pisser dans les douches ! » lance l’entraîneur du PSG, en pouffant, avant de jeter sa canette de Coca par la fenêtre.

Au Camp des Loges, Kylian Mbappé a accepté de nous parler de cette nouvelle mesure : « C’était bizarre, ce matin, de faire ça sous les douches après l’entraînement. Mais on a fini par en rigoler et à se chambrer. Et, comme sur le terrain, j’ai mieux visé que Neymar et Messi ! » lance Mbappé. « Et puis, pour revenir à la polémique initiale, au PSG, s’il faut prendre le train, je le prendrai. Mais peut-être que j’en choisirai un pour m’emmener à Madrid. Et sans billet retour, si vous voyez ce que je veux dire » termine-t-il par un clin d’œil.

Selon nos informations, ce n’est pas la seule mesure prise au PSG pour participer à l’effort écologique. La star Lionel Messi a déjà commencé le co-voiturage, en amenant tous les matins ses coéquipiers Keylor Navas, Sergio Ramos et Achraf Hakimi à l’entraînement, à bord de son Hummer. « Il n’y a pas de petit geste pour la planète, nous assure un jeune du centre de formation. D’ailleurs, regardez, je suis en train d’envoyer des messages à Greta Thunberg sur Insta, ça serait une belle image pour le club et la cause écolo si on sortait ensemble ! ».

Image par PublicDomainPictures de Pixabay