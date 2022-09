Le marabout de Paul Pogba avoue avoir jeté un sort à Kylian Mbappé pour qu’il voyage en Ouigo

“Oui, Paul Pogba m’a engagé pour jeter un sort à Kylian Mbappé » confesse le marabout de la star du foot qui a souhaité rester anonyme. « Mais il ne n’a pas demandé à ce que je m’en prenne à son physique ou à ses performances. Paul a été plus perfide que ça. Il m’a payé pour ylian se déplace désormais… en Ouigo. Et il m’a payé cher ! Très cher ! Avec cet argent j’ai pû me payer un aller retour Paris-Rennes en seconde classe ! Je sais, c’est indécent”.

Sans remords, le marabout du joueur de la Juventus de Turin nous en dit plus : “Paul voulait que ça soit discret, mais très contraignant. Il a d’abord demandé de lui faire prendre le métro, mais j’ai refusé, je ne suis pas un monstre. Alors l’idée du TGV est apparue assez vite. Mais Paul était catégorique, il était hors de question qu’Mbappé profite d’un Inoui en première classe. Le Ouigo c’était parfait. J’ai accepté”.

Le marabout termine ses aveux, avec un grand sourire, loin de tout scrupule : “Paul jubilait à l’idée de le voir louper un match à cause d’un retard dû à un animal sur les voies ou une coupure d’électricité. Il était euphorique, il l’imaginait traverser tous les wagons à la recherche de toilettes fonctionnels, galérer à trouver une prise qui marche, subir les cris d’un bébé pendant tout un trajet. Aujourd’hui, je crois qu’il regrette, mais ’il est trop tard, le sort est jeté. Heureusement, des amis footballeurs ont soulagé un peu sa conscience en lui disant que la nourriture au wagon bar était très peu chère”.