90% des supporters d’accord pour boycotter uniquement le match d’ouverture Qatar-Équateur

Alors que beaucoup reprochent aux supporters leur inertie et leur manque d’engagement avant le début de la Coupe du monde, 90% d’entre eux se disent prêts à boycotter le match d’ouverture entre le Qatar et l’Équateur : un signal fort à quelques heures du début du Mondial. « C’est important d’envoyer un message dès le début, et de boycotter un match du pays hôte », explique l’un d’eux, Christophe, 36 ans. Pourtant, quand on lui demande s’il envisage de boycotter les autres matchs, le supporter est catégorique : « Non, c’est trop tard, ça sert plus à rien. J’en boycotterai peut-être juste un autre pour marquer le coup, sans doute Pays de Galles-Iran ou Pologne-Arabie saoudite. »

Exemplaires

100% des supporters interrogés sont du même avis. Pour autant, leur engagement ne fait aucun doute puisque 80% d’entre eux veulent boycotter le mag de TF1 d’après-match présenté par Denis Brogniart. 72% envisagent même de baisser le son pendant les matchs pour ne pas entendre les commentaires de Bixente Lizarazu et 66% promettent de crier un peu moins fort que d’habitude en cas de buts des Bleus.

Enfin, en cas de victoire finale de la France, 59% des supporters interrogés se disent prêts, pour signifier leur désapprobation, à défiler sur les Champs-Élysées en sens inverse.