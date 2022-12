Mondial : Des activistes traînés sur plusieurs centaines de mètres après s’être collés aux jambes de Mbappé

Toujours hospitalisés dans un état sérieux après ce tragique incident, les jeunes ont raconté le drame qui s’est joué. « Nous étions cachés sous le banc des remplaçants et dès qu’il est apparu nous nous sommes collés à ses jambes avec de la glue, juste après avoir recouvert Pavard de liquide noir ». Mais hélas, rien ne va se passer comme prévu. L’attaquant français démarre brutalement, emportant dans sa course les jeunes collés qui sont alors dramatiquement traînés sur le gazon.

« J’ai entendu des hurlements et j’ai vu ces jeunes qui rebondissaient sur la pelouse et appelaient à l’aide » raconte Jacques Vendroux sous le choc qui parle de « corps agités, rebondissant sur le sol, comme des poupées de chiffon emportées par une irrémédiable force mécanique ».

Ce n’est qu’au bout d’une centaine de mètres que Kylian Mbappé remarque alors quelque chose d’étrange. « J’avais l’impression de me traîner un peu, j’étais pourtant en 4e et en regardant derrière moi j’ai compris qu’il y avait un problème ». Il s’arrête aussitôt et les secours interviennent pour désincarcérer les jeunes qui se sont pour certains complètement enroulés autour des cuisses du joueur.

Le responsable de l’opération a reconnu une erreur de jugement et regrette l’attitude de la FFF qui leur a simplement donné la garde de Benjamin Pavard avec la consigne « d’en faire ce que bon ils leur semblent ».