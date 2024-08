Pour reconquérir le coeur des Français, Kylian Mbappé songe à se mettre à la natation

Tout juste arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait arrêter sa carrière de footballeur pour se mettre à la natation. Après un Euro médiocre avec l’équipe de France et une carrière au PSG sans Ligue des Champions, l’attaquant français a perdu sa place de numéro 1 dans le cœur des Français qui n’ont désormais plus qu’un nom en tête : Léon Marchand. « Le foot c’est ringard, nous on aime la natation. D’ailleurs je viens de prendre un abonnement pour la saison 2024-2025 des dauphins de Toulouse », nous dit Christophe, un supporter français. « Je viens de revendre mon maillot de Kylian pour m’acheter le slip de bain de Léon », nous dit Edgard, un autre supporter à la sortie de la bouillante Arena Nanterre.

La reconversion de Mbappé ne devrait pas être trop compliquée pour lui puisque comme l’ont remarqué certains internautes, il y a déjà une ressemblance physique entre les deux sportifs. Il ne reste plus à Kylian Mbappé qu’à enchaîner des milliers d’allers-retours dans une piscine pour espérer reconquérir la place de numéro 1.

Photo Shutterstock