Gorafi Magazine : 10 Ehpad pour profiter des deux années de retraite en plus
SociétéIl y a 2 semaines
Face au VIH, les autorités sanitaires recommandent aux français d’éjaculer dans leur coude
PolitiqueIl y a 1 semaine
Sébastien Lecornu a rencontré Nicolas Sarkozy pour le supplier d’échanger leur place
SociétéIl y a 7 jours
Elle est soulagée d’avoir lavé ses pesticides avec des polluants éternels
SociétéIl y a 1 semaine
À court de problèmes personnels, elle commence à sortir avec un barman
PolitiqueIl y a 1 semaine
Jordan Bardella confond encore le Parlement européen et les locaux de CNews
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour perturber le sommeil des autres détenus, Nicolas Sarkozy lit à voix haute “le Temps des tempêtes”
Au delà du PériphériqueIl y a 1 semaine
Shein – Il porte plainte après avoir reçu un lance-flammes à la place d’une poupée pédopornographique
CultureIl y a 1 semaine
Hasbro lance un puzzle “1 pièce” pour les gens “qui n’ont pas le temps”