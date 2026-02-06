Magazine
Gorafi Magazine : 200 déchets radioactifs moins nocifs que l’Homme
Au delà du PériphériqueIl y a 3 jours
Toulouse – Il se présente aux urgences avec un char Leclerc dans le rectum
SociétéIl y a 1 semaine
Arno Klarsfeld propose de coudre un petit symbole sur la veste des OQTF
TransportsIl y a 2 semaines
Après les trains sans enfants, la SNCF renonce à lancer les trains sans retard
Monde LibreIl y a 1 semaine
Capgemini délocalise son siège social en 1942
TransportsIl y a 1 semaine
76 % des Français favorables à la création de wagons SNCF sans cadres sup en conf’ call
Monde LibreIl y a 1 semaine
La police de l’immigration déboulonne la Statue de la Liberté et l’expulse vers la France
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
Le dernier médecin qui acceptait de prendre des nouveaux patients meurt percuté par un bus
FranceIl y a 2 semaines
Après plusieurs échecs, Raphaël Glucksmann demande finalement à Léa Salamé d’ouvrir un pot de moutarde