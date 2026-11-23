Voilà une mesure qui risque de faire grincer les dents aux allocataires de la CAF. À partir du 1er décembre 2026, chaque usager souhaitant faire un point sur son dossier devra se présenter 3 fois de suite « pour rien » avant d’obtenir le droit de rencontrer un conseiller. « Ce nouveau dispositif servira non seulement à éprouver la volonté des futurs bénéficiaires mais également à faire chuter considérablement le nombre de rendez-vous pour tous nos conseillers en permanence sous l’eau », explique Frédéric Romain, président du conseil d’administration, avant de nous saluer et de quitter précipitamment son bureau pour cause de « 15h03 ».

Chaque allocataire de passage à la CAF recevra désormais une feuille volante comportant son heure d’arrivée ainsi que le nombre de jours perdus à attendre. Au bout de 24 heures cumulées sur 3 jours, il pourra échanger ces formulaires contre un code à vingt chiffres permettant d’accéder à son espace (un lundi impaire sur deux entre 7h15 et 8h04) afin de signifier son intérêt de rencontrer un humain en cochant la mention « Rendez-vous souhaité ». La demande, traitée sous 72 heures minimum, permettra enfin de rencontrer un interlocuteur sur place qui se chargera de lister en détail tous les documents manquants avant de fixer un nouveau rendez-vous.

Une réforme radicale qui concerne également les conseillers puisque ces derniers devront désormais justifier d’avoir reçu 3 usagers « pour rien » avant d’avoir le droit de partir en pause.

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