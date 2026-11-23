L’instauration des 135 heures par semaine sur sept jours

Pour combattre l’assistanat et la fainéantise des Français, Édouard Philippe veut les faire travailler 19 à 20 h par jour car « deux ou trois heures de sommeil sont largement suffisantes pour recharger les batteries. »

La division par dix du nombre d’hôpitaux

L’ancien Premier ministre entend ainsi « économiser beaucoup de soins inutiles ». Il prévoit, pour compenser, que les citoyens « portent leur masque jour et nuit. »

La retraite optionnelle à 95 ans

Elle pourra être activée seulement si l’employeur est d’accord et si l’employé n’a pas cumulé plus de trois retards au cours de sa carrière.

La limitation à 45km/h sur les départementales

Grâce aux amendes, Édouard Philippe a promis de rembourser la campagne de Gabriel Attal. « Un beau geste », salue son équipe.

La fusion de La Poste, de l’Éducation nationale et des municipalités

Les professeurs pourront ainsi, en cumulant les métiers d’enseignant, de guichetier et d’agent d’accueil, percevoir une prime annuelle de 150 euros.

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