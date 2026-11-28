Monde Libre
Terre du Milieu – Le fisc réclame à Smaug un rattrapage d’impôt de 62 milliards de pièces d’or
Smaug, le dragon d’Erebor a subi un rattrapage fiscal de 62 milliards de pièces d’or après avoir « accidentellement » oublié de déclarer son patrimoine depuis la nuit des temps.
Ce sont des montagnes de pièces d’or, de joyaux et de pierres précieuses que les agents du fisc ont récupérés ce mercredi au cœur de la plus profonde caverne de la Montagne Solitaire. Un manque à gagner pour la Terre de Milieu estimé à plus de 62 milliards de pièces d’or après que Smaug, le mythique dragon d’Erebor a oublié de déclarer son patrimoine sur le site impôts.gouv. « Personne n’est à l’abri des lois, surtout pas les voleurs » commente Bahlgrum, nain-huissier en chef, en accrochant 80 sacs d’écus sur le dos de trois Grands Aigles.
Parmi les chefs d’accusation retenus contre le Grand Ver : fraude fiscale aggravée en bande organisée, montage offshore et dissimulation internationale de biens ayant appartenu à autrui. Des accusations graves qui risquent de coûter à Smaug une amende de plus de 7 milliards de pièces d’or ainsi qu’une majoration de 80% sur tous les impôts dus. Une perte sèche pour le fraudeur millénaire qui a encore du mal à réaliser. « Mon trésor ! Mon superbe trésor ! » hurle-t-il désespéré en essayant de cacher une dernière bourse remplie de perles à l’intérieur de sa gueule.
Dans l’attente de son procès au Palais de Justice de Minas Tirith, le Fléau d’Erebor a été condamné à purger une peine d’emprisonnement dans la forteresse de Dol Guldur en plein cœur de la Forêt-Noire. L’avocat du dragon, Maître Sauron, a quant à lui déclaré déposer prochainement une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire assortie d’une peine de surveillance sous anneau électronique.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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