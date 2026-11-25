L’isolement des seniors est un problème d’échelle nationale qui nous concerne tous, mais parfois, les explications à ce phénomène sont plus simples qu’il n’y paraît. Ainsi, si François Poulard, ancien patron d’une entreprise de BTP, ne parle plus à personne, c’est qu’il est simplement devenu insupportable avec les années : « J’aime pas qu’on me contredise. Mes enfants sont des imbéciles qui attendent mon héritage… Ils avaient qu’à bosser ! Les jeunes n’ont plus la valeur travail, et ils sont tous LGBT maintenant. J’ai même une petite-fille qui vote à gauche, c’est pour dire. »

Le quotidien de François Poulard est assez triste mais est entièrement mérité : réveil à 6h, il regarde la télévision jusqu’à 9h, puis va faire des courses et revient à 9h20. C’est la seule sortie de sa journée, dans son quotidien minable de retraité rongé par une fierté mal placée qui vit dans la rancœur de disputes d’un autre âge : « C’était pour la Noël 2014. Sous Hollande. Mon fils a osé me dire que j’avais eu la main lourde quand il était petit… J’ai failli lui en retourner une pour lui apprendre. Et bah je lui ai dit que c’était pas la peine de me rappeler. Et il l’a pris au pied de la lettre. Bon bah, tant pis de toute façon, c’est pas à moi de m’excuser. J’ai jamais rien eu à me reprocher dans ma vie, donc c’est pas maintenant que je vais commencer ». Une déclaration qui confirme ce que chantait Brassens : “Le temps ne fait rien à l’affaire, quand on est con, on est con”.

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