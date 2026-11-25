Société
Le « senior isolé et brouillé avec sa famille » était en fait un vieux con
François Poulard a 84 ans. Retraité depuis plus de 20 ans, il s’est installé dans un appartement cossu de Nîmes. Il dit souffrir de l’isolement depuis qu’il ne parle plus à ses enfants ni à ses voisins, mais après enquête, François Poulard s’avère être un vieux con.
L’isolement des seniors est un problème d’échelle nationale qui nous concerne tous, mais parfois, les explications à ce phénomène sont plus simples qu’il n’y paraît. Ainsi, si François Poulard, ancien patron d’une entreprise de BTP, ne parle plus à personne, c’est qu’il est simplement devenu insupportable avec les années : « J’aime pas qu’on me contredise. Mes enfants sont des imbéciles qui attendent mon héritage… Ils avaient qu’à bosser ! Les jeunes n’ont plus la valeur travail, et ils sont tous LGBT maintenant. J’ai même une petite-fille qui vote à gauche, c’est pour dire. »
Le quotidien de François Poulard est assez triste mais est entièrement mérité : réveil à 6h, il regarde la télévision jusqu’à 9h, puis va faire des courses et revient à 9h20. C’est la seule sortie de sa journée, dans son quotidien minable de retraité rongé par une fierté mal placée qui vit dans la rancœur de disputes d’un autre âge : « C’était pour la Noël 2014. Sous Hollande. Mon fils a osé me dire que j’avais eu la main lourde quand il était petit… J’ai failli lui en retourner une pour lui apprendre. Et bah je lui ai dit que c’était pas la peine de me rappeler. Et il l’a pris au pied de la lettre. Bon bah, tant pis de toute façon, c’est pas à moi de m’excuser. J’ai jamais rien eu à me reprocher dans ma vie, donc c’est pas maintenant que je vais commencer ». Une déclaration qui confirme ce que chantait Brassens : “Le temps ne fait rien à l’affaire, quand on est con, on est con”.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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