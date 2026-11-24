« Après avoir détruit Blanche Neige, souillé La Belle et la Bête et tronçonné le Roi Lion, nous sommes actuellement en plein questionnement quant au prochain classique de votre enfance que nous allons réduire en charpie » a commenté ce matin Josh d’Amaro lors de la D23. « C’est un processus long et exigeant car nous voulons nous assurer que chaque fan pourra profiter d’une adaptation sans surprise, sans audace, absolument dispensable et surtout sans âme » poursuit-il avant de faire tourner une gigantesque roue sur scène comportant les noms des quatre derniers grands classiques Disney à ne pas avoir été encore porté en live action.

Selon des sources internes, le prochain projet serait une version en prises de vues réelles de « Bernard et Bianca au pays des Kangourous ». Les personnages principaux y seraient incarnés par Totoche et Chipie, deux ragondins de 18 et 20 ans récupérés dans les poubelles d’un laboratoire pharmaceutique et affublés d’une casquette gavroche et d’une toque en fourrure intégralement modélisées en CGI. Le long métrage, d’une durée de 3h12, devrait reprendre plan par plan l’intégralité du film d’animation tout en ajoutant ça et là quelques petites nouveautés. « Pour apporter un vent de fraîcheur et de modernité au sein de ce remake, nous avons choisi de remplacer Wilbur, le célèbre albatros, par Ricardo, un Mexicain paraplégique, asexuel et hémophile de 135 kilos. », commente enjouée Eva Miller, directrice du marketing. « De même, la scène où Bernard demande Bianca en mariage a dû être supprimée après que Totoche, notre ragondin mâle, a choisi de gober l’alliance en la prenant pour une chips » poursuit-elle en levant les yeux au ciel.

Même si l’information reste à prendre avec des pincettes, Walt Disney Pictures a avoué dans le même temps « commencer à manquer de matière pour produire des live action ». Une situation délicate qui devrait pousser les studios de la souris aux grandes oreilles à « sortir rapidement de nouveaux classiques d’animation afin de pouvoir les ruiner sans vergogne d’ici 10 ans ».

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