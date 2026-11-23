Société
La fréquentation de son restaurant a doublé depuis qu’il fait frire tous les plats
Si la fréquentation des restaurants est en berne partout en France à cause de la crise, ce n’est pas le cas pour le Moussaillon, restaurant nantais, dont l’affluence ne faiblit pas. Mieux : elle a doublé depuis trois semaines. Son secret ? Son patron, Jean-Yves Le Guennec, a décidé de faire frire tous les plats de la carte.
Lorsque Jean-Yves Le Guennec se lance dans le « 100% friture » personne n’y croit. Ni sa femme, Sylvie, ni ses enfants, Mathis et Chloé. Pourtant aujourd’hui, on n’oserait plus s’en passer, et surtout pas les clients qui se pressent dès 11h30 à l’entrée du restaurant. « Je fais mes recettes comme avant, mais je les passe dans la méga friteuse » confie Jean-Yves Le Guennec. « Toutes les crêpes sont frites, le steak tartare est frit, les pâtes aux fruits de mer sont frites, et les frites sont frites deux fois, pour deux fois plus de plaisir. »
Côté clients, on vient parfois de loin. Monique, 68 ans, a fait 1h15 de trajet pour venir déjeuner, accompagnée de sa fille et son gendre : « Tous les plats sont plein d’huile mais ça croustille, c’est un délice. Le mois dernier, mon mari a mangé 3 crêpes frites d’affilée, et il est décédé à cause de son cholestérol, mais on ne peut pas s’empêcher de revenir, parce que la friture, ça nous rassemble. » Même son de cloche chez Julie, qui vit dans le quartier : « On redécouvre tous les plats, et même si c’est plus cher qu’avant, ça vaut le coup. Là j’ai pris le jambon coquillettes frit, j’ai hâte. » Galvanisé par ce succès, Jean-Yves réfléchit aujourd’hui à ouvrir un deuxième restaurant avec un concept encore plus ambitieux : « les clients apportent eux-mêmes leurs ingrédients et les balancent dans la mégafriteuse, en 1 minute c’est prêt. »
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 6 jours
Fact-checking – Votre femme est-elle une espionne chinoise ?
-
PolitiqueIl y a 5 jours
Emmanuel Macron : « J’ai parfois fait des erreurs par excès d’intelligence »
-
SociétéIl y a 2 semaines
5 astuces pour survivre à une rencontre avec un CRS
-
PolitiqueIl y a 6 jours
5 choses à savoir sur Teddy Riner
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 9 novembre 2026
-
SociétéIl y a 2 jours
Elle laisse un vocal de neuf minutes parce que ça va plus vite
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Elle shazame le vent et tombe sur un discours de Jérôme Guedj
-
SociétéIl y a 4 jours
Il paie un abonnement à la salle de sport et se rend à la salle de sport