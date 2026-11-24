Politique
Gabriel Attal promet de faire revenir la pluie s’il est élu
Le candidat à la présidentielle a assuré qu’il mettrait fin à la sécheresse en cas de victoire en 2027.
C’est une promesse pour le moins surprenante qu’a fait Gabriel Attal. Devant une foule de 9 personnes, le candidat à l’Élysée a promis de faire revenir la pluie en France s’il devenait président en mai prochain. « Ensemble, nous mettrons fin aux canicules, aux sécheresses et aux feux de forêts !! », a-t-il certifié en titubant, sa troisième pinte de bière à la main.
Gabriel Attal a ensuite affirmé avoir été contacté jeudi dernier par un expert très renommé, capable de gérer la situation : « Professeur Karamba est un spécialiste reconnu qui peut faire revenir la pluie, l’être aimé, résoudre les problèmes financiers et l’impuissance ». Un homme polyvalent qui pourrait devenir premier Ministre dès l’investiture de Gabriel Attal.
Dans un élan d’enthousiasme, l’actuel secrétaire général de Renaissance s’est aussi engagé à mettre fin au chômage, à l’inflation, aux pannes d’ascenseurs et aux raisins secs dans le taboulé. Il a ensuite déclaré son amour aux six personnes restantes et leur a promis de les inviter à l’Élysée.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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