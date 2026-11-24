C’était difficile, mais ils l’ont fait. Après des jours à se faire conspuer par les autres pays, et parfois même insulter publiquement, les pays producteurs de pétrole sont parvenus à ne faire absolument aucun effort pour limiter leur impact négatif sur la planète. « Personne ne croyait en nous, mais nous savions de quoi nous étions capables ! On a réussi à faire gagner deux fois la Ligue des champions au PSG, alors tenir quelques jours pendant une COP, c’est du gâteau à côté », a confié le dirigeant d’un pays producteur de pétrole.

Pour célébrer cette victoire historique, marquant leur 31e COP consécutive sans la moindre concession pour la sauvegarde de l’humanité, les pays pétroliers ont tenu à faire un petit cadeau au reste du monde. « Vendredi prochain, nous réduirons de 10 % le prix du baril. Nous avons appelé ça le Black Gold Friday. » Ils offriront également une Lamborghini à chaque dirigeant de pays, afin qu’il puisse profiter pleinement du bonheur que peut procurer l’utilisation outrancière du pétrole.

Des réactions mitigées de la part des autres pays

Si une partie des dirigeants des pays non producteurs de pétrole s’est montrée déçue par l’absence d’accord, une autre s’est montrée plutôt soulagée, comme nous l’a confié un chef d’État européen : « L’avantage, c’est que ça nous laisse le beau rôle. On a fait comme si on était vraiment concernés par les questions environnementales, c’est bon pour l’image. Au moins, on n’a aucune nouvelle mesure à prendre. C’est vraiment quelque chose qui nous arrange. »

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