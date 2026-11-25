Société
5 astuces pour bien manger sans être jugé à un enterrement
Les enterrements sont toujours une occasion de grignoter un petit quelque chose avec les proches du défunt. Problème : certains mauvais esprits peuvent critiquer les invités qui mangent de bon cœur. Voici donc 5 astuces pour bien manger dans ces occasions, sans craindre le jugement.
1- Pleurez entre chaque bouchée
Croquez dans un toast au saumon et essuyez quelques larmes, d’un revers de main. Mouchez-vous si nécessaire au moment de vous resservir.
2- Faites un petit discours
Les gens se souviendront de vos mots gentils sur le disparu mais pas du fait que vous avez terminé tout le foie gras sans en proposer aux autres.
3- Organisez une diversion
Provoquez une dispute entre deux invités, par exemple en évoquant des « oublis sur le testament », et profitez-en pour remplir votre assiette pendant que les gens regardent ailleurs.
4- Mettez votre appétit sur le dos du défunt
Vous pouvez dire « [insérer le nom du défunt] était un bon vivant ! Mangez bien, buvez bien, c’est ce qu’il aurait voulu ». Les invités ne pourront qu’acquiescer devant ces platitudes.
5- Posez des questions personnelles
Les gens adorent parler d’eux-mêmes. Posez-leur quelques questions, et ils seront absorbés par le récit de leur propre existence, et les souvenirs communs qu’ils partageaient avec la personne disparue, pendant que vous pourrez engloutir les petits macarons et les choux à la crème.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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