« Je ne comprends pas, elle m’a bloqué » raconte Clément, encore incrédule. « On s’est rencontrés sur une appli, on rigolait bien, mais il a fallu qu’elle propose de manger un morceau… En fait, tout est de sa faute ». Car si le dialogue est fluide au départ dans la brasserie Les Canailloux où ils se sont donnés rendez-vous, le repas fait basculer la situation dans un malaise palpable. « J’ai pris l’entrecôte frites sauce béarnaise supplément mayo, et à la fin, comme je me suis régalé, bah normal, je le dis en me claquant le bide, comme je fais toujours. Normalement, ça détend l’atmosphère quoi… Mais c’est là qu’elle a n’a plus rien dit. Au bout de 5 minutes de silence, elle a mis son manteau et elle a dit qu’elle devait y aller ».

Contactée, Ambre ne mâche pas ses mots : « J’avais des doutes quand il buvait et qu’il disait « Ahhhh ça fait du bien par où ça passe », mais ça s’est confirmé quand il s’est déboutonné le jean pas très discrètement, après la 2e portion de frites. Et d’un coup, il s’est mis à se taper sur le ventre en disant « Miam miam j’ai bien mangé ! » » À ces mots, Ambre sait que leur histoire est impossible. Dévastée, elle décide de ne pas continuer et de le bloquer pour effacer le traumatisme. Aujourd’hui, Ambre tente de se reconstruire comme elle peut, entourée de ses proches, ou par le biais de l’hypnothérapie ou des médecines douces.

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