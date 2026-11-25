Société
Votre ami qui « pilote sa voiture » vient de perdre le dernier point sur son permis
Mauvaise nouvelle pour Julien, qui a perdu son dernier point lors d’une ultime frasque avec sa Golf 7 GTI.
Adepte de phrases telles que « La voiture connaît le chemin » ou « 30 km/h en ville c’est pour les vélos », Julien n’aura hélas plus l’occasion de sillonner les routes à bord de son bolide. Arrêté par les forces de police après avoir grillé un feu rouge en agglomération, sa justification « je reviens de Mac Do et je voulais arriver chez moi avant que les frites refroidissent » n’a hélas pas convaincu les agents.
Désormais cantonné à la trottinette électrique pour se déplacer, Julien n’a pas pour autant abandonné ses habitudes de pilote. « Je continue d’insulter les autres conducteurs, mais comme j’ai pas de klaxon pour leur demander d’accélérer, je hurle TUUUT TUUUT », nous explique le trentenaire en passant un coup de polish sur les jantes chromées de son bolide à deux roues.
Pour son entourage, cette suspension de permis est un soulagement, à commencer par ses amis : « Un jour, il a pris un rond-point en 5ème en disant que les plaquettes de frein, c’était une fête commerciale , depuis on prend le bus ». Sa conjointe espère que ce sevrage forcé ramènera son conjoint à la raison, « parce qu’on a déjà vidé le livret A du petit pour payer ses amendes pour excès de vitesse », s’inquiète-t-elle.
En attendant de pouvoir repasser son permis, Julien révise son code avec application en s’entraînant sur GTA V.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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