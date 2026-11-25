Chapeau haut de forme, costume queue de pie et accessoires bariolés dans les manches, c’est un Pépo Boulardi perturbé qui s’est produit hier soir sur la scène du Théâtre National Albert Raviot à Toulon. La cause ? Son récent divorce avec Pamina, sa femme, lui coûtant au passage la moitié de sa fortune et surtout de ses biens. « Cette sorcière m’a pris la moitié de tout ce que j’avais mais ce n’est pas ça qui va m’empêcher de continuer mon spectacle ! », scande-t-il sur scène d’un air revanchard avant de se tenir debout les bras ballants devant une demie boîte à paillettes d’où dépasse une paire de jambes en talons rose fushia.

C’est chez l’ancienne compagne de Pépo que nous retrouvons l’autre moitié de Noushka, l’ancienne assistante du célèbre magicien, la partie de la boîte contenant le haut de son corps faisant désormais office de table basse. « C’est sûr que ça ne va pas avec tout mais c’est quand vachement pratique pour poser les biscuits », raconte Pamina, avant de poser une assiette de boudoirs et une autre de spéculoos sur la nouvelle surface plane. Une nouvelle vie qui, du côté de Noushka, semble globalement lui convenir. « Vous savez, j’ai eu l’impression d’être un objet pendant plus de 15 ans aux côtés de Pépo alors franchement ça ne me change pas des masses », se confie-t-elle souriante avant de servir d’escabeau à Pamina pour changer une ampoule.

Une séparation douloureuse pour Pépo mais enrichissante pour Pamina puisque la justice a également condamné le célèbre prestidigitateur à faire apparaître tous les mois une juteuse pension alimentaire derrière son oreille.

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