Ce sont les pompiers, qui au prix d’efforts intenses, ont réussi à libérer les joueurs de leurs étreintes et de leurs membres. Selon les témoignages, tout s’est déroulé très vite. « Tout s’est déroulé très vite. L’action était décisive, les joueurs ont tout donné, le pack était massif et tout d’un coup, tout le monde s’est retrouvé coincé », a expliqué Michel Roubergue, qui assistait au match avec ses enfants. « C’est pas commun, mais c’est déjà arrivé dans le passé, j’ai retrouvé au moins deux exemples, en 1934 et 1956 », a souligné de son côté Julien Claude, journaliste à La Dépêche du Midi. « Mais à l’époque, on ne faisait pas dans la douceur. En effet, ce sont les bûcherons locaux qui séparaient à grands coups de scies ou de tronçonneuses les équipes coincées », raconte-t-il en refrénant un haut-le-cœur.

Une situation que n’ont pas souhaité revivre les autorités locales. La mêlée a dans un premier temps été chargée sur un camion-plateau, puis transportée dans une salle des fêtes proche. Là, les familles ont pu d’abord prendre des nouvelles de leurs proches emmêlés. « C’était horrible à voir. Toutes ces jambes, ces mains, ces fessiers, en fait, on ne savait pas vraiment où regarder et à qui on parlait », a accepté de témoigner un proche. « Le plus dur c’était pour les nourrir ou pour les laver », raconte un officiel. « On a essayé de les glisser dans les douches du vestiaire, mais toute la mêlée y est restée à son tour coincée trois jours. »

Ce sont les pompiers qui ont alors eu l’idée de plonger toute la mêlée dans un grand récipient rempli d’huile de cuisson pendant toute une journée. « On leur a fourni des masques et des tubas et on a laissé faire », explique Éliott, pompier qui a supervisé l’opération, se félicitant de ne pas avoir eu recours aux pinces de désincarcération.

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