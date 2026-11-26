C’est en épluchant les comptes du Parlement européen que Sarah Knafo a pris conscience du gouffre financier que représentait Sarah Knafo. « On parle de centaines de milliers d’euros prélevés directement dans la poche des Français », s’est agacée l’eurodéputée. « Mais aucun média ne souhaite que vous sachiez combien vous coûte réellement Sarah Knafo, alors ils vous mentent, ils vous volent, c’est pourquoi il faut en finir avec cette supercherie », peut-on lire en introduction.

Présenté par son autrice comme « la plus grande enquête jamais publiée depuis le scandale du Watergate, les Pentagon Papers et l’affaire Dreyfus », le livre est déjà un succès en librairie, comme en témoignent les réactions enthousiastes des lecteurs. « Vous êtes très belle, moi, je ne vous supprimerais pas ! », plaisante René, un habitant du XVIe arrondissement parisien, lors d’une séance de dédicace. « Enfin, je supprimerais plutôt vous savez qui », ajoute-t-il en mimant un visage enturbané.

Forte de son succès, Sarah Knafo poursuit son travail d’investigation et préparerait déjà une enquête choc sur l’argent qu’a coûté son compagnon Éric Zemmour aux contribuables français.

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