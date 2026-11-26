Il est 13h ce mardi lorsque Patrick Bruel part faire une petite virée en forêt de Rambouillet pour se vider la tête. Mais après plusieurs heures de marche, l’interprète sulfureux du Café des délices découvre qu’il ne connaît pas le chemin pour retourner à son véhicule. Heureusement, fort de son expérience, Patrick Bruel se met à employer une technique bien rodée : suivre l’intégralité des plaintes pour viol et agressions sexuelles qu’il a habilement déposées derrière lui tout au long de sa randonnée. « Ça nécessite de se trimbaler avec une brouette mais c’est toujours pratique. C’est que ça pèse près de 80 kilos toutes ces conneries » s’exclame-t-il, hilare.

Commence alors un véritable jeu de piste pour retrouver les 238 dépôts de plainte disséminés dans la forêt. « Une caresse dans un couloir en 2012, une remarque graveleuse en 2004, oh la fois où j’ai sorti mon sexe pour le poser sur l’épaule d’une stagiaire de troisième, on se rapproche ! » commente Patrick en ramassant une à une toutes les plaintes d’un air nostalgique. « Tous les jours je découvre des nouvelles plaintes contre moi. Après, c’est plutôt une bonne nouvelle parce qu’au rythme où je les cumule, je pourrai bientôt me faire une randonnée de 10 heures dans les Hautes-Alpes sans risquer de me perdre ».

Un travail titanesque qui lui permettra finalement de rejoindre le parking à l’entrée de la forêt en moins de 1h15. « Aujourd’hui les balades c’est tout ce qu’il me reste, alors si toutes les plaintes accumulées contre moi peuvent au moins m’aider à me remettre sur le bon chemin, c’est toujours ça de pris » nous explique-t-il les yeux brillants, avant de partir se masturber furieusement dans un trou de taupe.

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