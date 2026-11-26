Medias
Les salariés d’RTL dénoncent la direction qui les oblige à rire aux imitations de Laurent Gerra
Alors que les langues se délient au sein de la rédaction de RTL, plusieurs salariés dénoncent l’obligation qui leur est faite de rire quotidiennement aux imitations de Laurent Gerra. Témoignages.
« Les journalistes pleurent de tristesse en cachette, mais à l’antenne ils pleurent de rire. Et croyez-moi, c’est pas de gaieté de cœur. C’est ça, ou la porte », nous éclaire une journaliste de RTL qui a souhaité rester anonyme. En effet, la direction circulerait dans les couloirs chaque matin pour s’assurer de l’hilarité de ses salariés pendant la chronique de Laurent Gerra « un collègue a été licencié sur le champ après n’avoir pas souri à une imitation de François Mitterrand », soupire notre source.
Des méthodes managériales jugées « toxiques » qui pousseraient certains employés ambitieux à profiter de la situation pour obtenir des promotions : « On a tous en tête ce stagiaire aux dents qui rayent le parquet. Il venait tous les matins en studio pour féliciter Gerra. Il s’est même rendu au théâtre pour l’applaudir ! Aujourd’hui, il présente une tranche de l’après-midi » nous raconte une salariée du groupe.
Dans une mise en demeure adressée à la direction, plus d’une quarantaine de salariés du groupe réclame la permission de ne rigoler qu’aux imitations de personnalités vivantes de Laurent Gerra. « On va aussi rajouter deux jours d’ITT après avoir subi une minute d’imitation du jeune de banlieue qui fait « wesh wesh ». C’est son imitation favorite depuis les blocus des lycées, mais ma santé mentale et celle de mes collègues en pâtissent lourdement », témoigne un visage très connu de l’antenne, épuisé.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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