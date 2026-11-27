Monde Libre
Un Japonais de 96 ans toujours indécis sur ce qu’il veut faire plus tard
Haruhide Matsuhito, 96 ans, avoue se laisser un peu de temps pour savoir ce qu’il veut faire dans la vie.
À 96 ans, Haruhide Matsuhito a des rêves plein la tête. « Je suis encore jeune, j’ai l’embarras du choix. », s’exclame-t-il tout guilleret avant de faire une grosse bulle avec un Malabar. « J’ai toute la vie devant moi et je ne veux pas me précipiter pour choisir un métier que je regretterai à 120 ans », ajoute-t-il en accrochant un panneau « sens interdit » sur la porte de sa chambre. Quand on l’interroge sur les métiers qui pourraient potentiellement l’intéresser, Haruhide se gratte la tête. « Pilote de moto-cross, chirurgien, sauveteur en mer, n’importe quoi qui me permette enfin de partir loin de mes vieux », explique-t-il en pointant son index en direction de Haruka et Genjiro, ses parents, respectivement âgés de 130 et 140 ans.
Quand on les interroge sur la perspective de voir leur fils quitter un jour le foyer, Haruka et Genjiro font la moue. « Il est si jeune, si immature, c’est encore un bébé », nous confie Haruka les yeux brillants en regardant des photos du petit Haruhide sur le pot affichant un air coquin. « Quand je pense que cette photo a seulement 15 jours, ça fait quelque chose », renchérit Genjiro avant d’aller préparer un bol de bouillie sans sucre et des boudoirs pour toute la famille.
Galvanisé par la fougue de la jeunesse, le jeune Haruhide a décidé de s’émanciper et est aujourd’hui inscrit à l’Université Todai dans la catégorie des arts du cirque. Une formation exigeante qui devrait lui permettre de devenir trapéziste, avaleur de sabres ou lanceur de haches d’ici 2032.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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