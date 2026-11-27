Société
Il pose une question à la fin de la réunion alors qu’il est déjà 12h50
Fabrice Lefebvre, 42 ans, est un commercial apprécié à Matelco, l’entreprise de matelas dans laquelle il travaille depuis 14 ans. Pourtant, il s’est permis de poser une question en fin de réunion, alors qu’il était déjà 12h50. De quoi se créer des ennemis mortels.
Chez Matelco, on est encore sous le chox. La raison ? Une question incongrue posée en fin de réunion, qui a provoqué un véritable schisme dans cette équipe, pourtant soudée. « Pour qui il se prend cet abruti ? » lâche une collègue de Fabrice sous le coup de la colère. « On avait qu’une envie c’était d’aller au self, et il pose une dernière question pour bien se faire voir du patron… ça nous a pris 20 minutes. » Car si normalement le point hebdomadaire débute à 10h et se termine vers midi, la présentation du nouveau logo de l’entreprise a décalé de 45 minutes la pause déjeuner. Et c’est à 12h50 que Fabrice Lefebvre répond « Oui » à la question « Est-ce qu’il y a des questions ? ». Ses collègues, qui avaient préparé leurs affaires pour quitter la salle, n’en croient pas leurs oreilles. « Il nous a trahis » commente l’un d’eux qui a préféré garder l’anonymat.
Contacté, Fabrice Lefebvre campe sur ses positions : « Quand j’ai une question, je la pose, point barre ». Ce quadragénaire dynamique tiré à quatre épingles persiste et signe : « On m’a toujours dit « Il n’y a pas de question bête », alors j’ai voulu savoir quand est-ce qu’on allait avoir nos primes de fin d’année. Apparemment c’est en fin d’année. Donc voilà maintenant je sais ». Mais depuis, l’ambiance a changé au sein des bureaux de Matelco : on lui dit à peine bonjour, on ne lui tient plus la porte, on se gare sur sa place de parking, on vole son tupperware, on l’accuse d’avoir bouché les WC du premier… Fabrice a chuté dans l’estime de ses collègues, et il s’est attiré de nouveaux ennemis. Aujourd’hui, ses moindres faits et gestes sont scrutés pour provoquer sa chute, et il sait qu’il ne peut plus compter sur ses collègues en cas de pépin. Voilà donc où mène l’arrogance d’une question posée à 12h50 : que cette mésaventure serve de leçon à tous les autres « curieux » de fin de réunion.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 1 semaine
Fact-checking – Votre femme est-elle une espionne chinoise ?
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Emmanuel Macron : « J’ai parfois fait des erreurs par excès d’intelligence »
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
5 choses à savoir sur Teddy Riner
-
SociétéIl y a 6 jours
Elle laisse un vocal de neuf minutes parce que ça va plus vite
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Elle shazame le vent et tombe sur un discours de Jérôme Guedj
-
SociétéIl y a 1 semaine
Il paie un abonnement à la salle de sport et se rend à la salle de sport
-
CultureIl y a 2 semaines
Perfectionniste, Alexandre Astier annonce qu’il écrira lui-même les critiques du prochain Kaamelott
-
SociétéIl y a 2 jours
Le « senior isolé et brouillé avec sa famille » était en fait un vieux con